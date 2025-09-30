QuotazioniSezioni
Valute / GPMT-PA
Tornare a Azioni

GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati

20.55 USD 0.10 (0.48%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GPMT-PA ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.20 e ad un massimo di 20.65.

Segui le dinamiche di Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GPMT-PA oggi?

Oggi le azioni Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati sono prezzate a 20.55. Viene scambiato all'interno di -0.48%, la chiusura di ieri è stata 20.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GPMT-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati pagano dividendi?

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati è attualmente valutato a 20.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GPMT-PA.

Come acquistare azioni GPMT-PA?

Puoi acquistare azioni Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati al prezzo attuale di 20.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.55 o 20.85, mentre 10 e 0.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GPMT-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GPMT-PA?

Investire in Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati implica considerare l'intervallo annuale 17.50 - 20.65 e il prezzo attuale 20.55. Molti confrontano 2.34% e 12.42% prima di effettuare ordini su 20.55 o 20.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GPMT-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Granite Point Mortgage Trust Inc.?

Il prezzo massimo di Granite Point Mortgage Trust Inc. nell'ultimo anno è stato 20.65. All'interno di 17.50 - 20.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Granite Point Mortgage Trust Inc.?

Il prezzo più basso di Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) nel corso dell'anno è stato 17.50. Confrontandolo con gli attuali 20.55 e 17.50 - 20.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GPMT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GPMT-PA?

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.65 e 12.42%.

Intervallo Giornaliero
20.20 20.65
Intervallo Annuale
17.50 20.65
Chiusura Precedente
20.65
Apertura
20.42
Bid
20.55
Ask
20.85
Minimo
20.20
Massimo
20.65
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
2.34%
Variazione Semestrale
12.42%
Variazione Annuale
12.42%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4