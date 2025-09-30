- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati
Il tasso di cambio GPMT-PA ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.20 e ad un massimo di 20.65.
Segui le dinamiche di Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GPMT-PA oggi?
Oggi le azioni Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati sono prezzate a 20.55. Viene scambiato all'interno di -0.48%, la chiusura di ieri è stata 20.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GPMT-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati pagano dividendi?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati è attualmente valutato a 20.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GPMT-PA.
Come acquistare azioni GPMT-PA?
Puoi acquistare azioni Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati al prezzo attuale di 20.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.55 o 20.85, mentre 10 e 0.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GPMT-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GPMT-PA?
Investire in Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati implica considerare l'intervallo annuale 17.50 - 20.65 e il prezzo attuale 20.55. Molti confrontano 2.34% e 12.42% prima di effettuare ordini su 20.55 o 20.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GPMT-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Granite Point Mortgage Trust Inc.?
Il prezzo massimo di Granite Point Mortgage Trust Inc. nell'ultimo anno è stato 20.65. All'interno di 17.50 - 20.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Granite Point Mortgage Trust Inc.?
Il prezzo più basso di Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) nel corso dell'anno è stato 17.50. Confrontandolo con gli attuali 20.55 e 17.50 - 20.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GPMT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GPMT-PA?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.65 e 12.42%.
- Chiusura Precedente
- 20.65
- Apertura
- 20.42
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Minimo
- 20.20
- Massimo
- 20.65
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- 2.34%
- Variazione Semestrale
- 12.42%
- Variazione Annuale
- 12.42%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4