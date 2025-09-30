CotaçõesSeções
GPMT-PA
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati

20.55 USD 0.10 (0.48%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GPMT-PA para hoje mudou para -0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.20 e o mais alto foi 20.65.

Veja a dinâmica do par de moedas Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GPMT-PA hoje?

Hoje Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) está avaliado em 20.55. O instrumento é negociado dentro de -0.48%, o fechamento de ontem foi 20.65, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GPMT-PA em tempo real.

As ações de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati pagam dividendos?

Atualmente Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati está avaliado em 20.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.42% e USD. Monitore os movimentos de GPMT-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GPMT-PA?

Você pode comprar ações de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) pelo preço atual 20.55. Ordens geralmente são executadas perto de 20.55 ou 20.85, enquanto 10 e 0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GPMT-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GPMT-PA?

Investir em Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati envolve considerar a faixa anual 17.50 - 20.65 e o preço atual 20.55. Muitos comparam 2.34% e 12.42% antes de enviar ordens em 20.55 ou 20.85. Estude as mudanças diárias de preço de GPMT-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Granite Point Mortgage Trust Inc.?

O maior preço de Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) no último ano foi 20.65. As ações oscilaram bastante dentro de 17.50 - 20.65, e a comparação com 20.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Granite Point Mortgage Trust Inc.?

O menor preço de Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) no ano foi 17.50. A comparação com o preço atual 20.55 e 17.50 - 20.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GPMT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GPMT-PA?

No passado Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.65 e 12.42% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.20 20.65
Faixa anual
17.50 20.65
Fechamento anterior
20.65
Open
20.42
Bid
20.55
Ask
20.85
Low
20.20
High
20.65
Volume
10
Mudança diária
-0.48%
Mudança mensal
2.34%
Mudança de 6 meses
12.42%
Mudança anual
12.42%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4