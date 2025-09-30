- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati
A taxa do GPMT-PA para hoje mudou para -0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.20 e o mais alto foi 20.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GPMT-PA hoje?
Hoje Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) está avaliado em 20.55. O instrumento é negociado dentro de -0.48%, o fechamento de ontem foi 20.65, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GPMT-PA em tempo real.
As ações de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati pagam dividendos?
Atualmente Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati está avaliado em 20.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.42% e USD. Monitore os movimentos de GPMT-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GPMT-PA?
Você pode comprar ações de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) pelo preço atual 20.55. Ordens geralmente são executadas perto de 20.55 ou 20.85, enquanto 10 e 0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GPMT-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GPMT-PA?
Investir em Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati envolve considerar a faixa anual 17.50 - 20.65 e o preço atual 20.55. Muitos comparam 2.34% e 12.42% antes de enviar ordens em 20.55 ou 20.85. Estude as mudanças diárias de preço de GPMT-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Granite Point Mortgage Trust Inc.?
O maior preço de Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) no último ano foi 20.65. As ações oscilaram bastante dentro de 17.50 - 20.65, e a comparação com 20.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Granite Point Mortgage Trust Inc.?
O menor preço de Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) no ano foi 17.50. A comparação com o preço atual 20.55 e 17.50 - 20.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GPMT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GPMT-PA?
No passado Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.65 e 12.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.65
- Open
- 20.42
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Low
- 20.20
- High
- 20.65
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.48%
- Mudança mensal
- 2.34%
- Mudança de 6 meses
- 12.42%
- Mudança anual
- 12.42%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4