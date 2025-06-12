Валюты / FTRE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FTRE: Fortrea Holdings Inc
10.06 USD 0.14 (1.37%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTRE за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.82, а максимальная — 10.44.
Следите за динамикой Fortrea Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FTRE
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Can AI make clinical trials better?
- Fortrea (FTRE) Q2 Revenue Jumps 7%
- Fortrea Holdings Inc. (FTRE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fortrea Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates as new CEO takes helm
- Fortrea appoints Tracy Krumme as new head of investor relations
- AC Immune (ACIU) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Fidelity Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPVX)
- Curreen Capital Partners Q2 2025 Letter
- Fortrea Holdings: All Options Are On The Table (NASDAQ:FTRE)
- FTRE Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Fortrea Holdings - TipRanks.com
- Wolf Haldenstein Encourages Fortrea Holdings, Inc. (NASDAQ: FTRE) Investors with Losses to Secure Counsel Ahead of the August 1, 2025 Deadline
- Fortrea Holdings Inc. Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Fortrea Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of August 1, 2025 - FTRE
- Shareholders That Lost Money on Fortrea Holdings Inc. (FTRE) Urged to Join Class Action - Contact Levi & Korsinsky to Learn More
- Shareholders That Lost Money on Fortrea Holdings Inc. (FTRE) Urged to Join Class Action - Contact Levi & Korsinsky to Learn More
- Fortrea Holdings Inc. Sued for Securities Law Violations - Investors Should Contact Levi & Korsinsky Before August 1, 2025 to Discuss Your Rights - FTRE
- Fortrea & Emery Pharma Announce Strategic Collaboration to Deliver FDA Compliant Drug-Drug-Interaction Studies Using Rifampin
- Fortrea partners with Emery Pharma for rifampin impurity testing
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
- Fortrea Holdings updates incentive plan and board members
- Fortrea stock rises after adopting poison pill as activists swirl
Дневной диапазон
9.82 10.44
Годовой диапазон
3.97 25.29
- Предыдущее закрытие
- 10.20
- Open
- 10.26
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Low
- 9.82
- High
- 10.44
- Объем
- 2.530 K
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- 4.36%
- 6-месячное изменение
- 33.60%
- Годовое изменение
- -49.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.