Divisas / FTRE
FTRE: Fortrea Holdings Inc
10.31 USD 0.25 (2.49%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTRE de hoy ha cambiado un 2.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.06, mientras que el máximo ha alcanzado 10.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fortrea Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTRE News
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Can AI make clinical trials better?
- Fortrea (FTRE) Q2 Revenue Jumps 7%
- Fortrea Holdings Inc. (FTRE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fortrea Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates as new CEO takes helm
- Fortrea appoints Tracy Krumme as new head of investor relations
- AC Immune (ACIU) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Fidelity Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPVX)
- Curreen Capital Partners Q2 2025 Letter
- Fortrea Holdings: All Options Are On The Table (NASDAQ:FTRE)
- FTRE Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Fortrea Holdings - TipRanks.com
- Wolf Haldenstein Encourages Fortrea Holdings, Inc. (NASDAQ: FTRE) Investors with Losses to Secure Counsel Ahead of the August 1, 2025 Deadline
- Fortrea Holdings Inc. Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Fortrea Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of August 1, 2025 - FTRE
- Shareholders That Lost Money on Fortrea Holdings Inc. (FTRE) Urged to Join Class Action - Contact Levi & Korsinsky to Learn More
- Fortrea Holdings Inc. Sued for Securities Law Violations - Investors Should Contact Levi & Korsinsky Before August 1, 2025 to Discuss Your Rights - FTRE
- Fortrea & Emery Pharma Announce Strategic Collaboration to Deliver FDA Compliant Drug-Drug-Interaction Studies Using Rifampin
- Fortrea partners with Emery Pharma for rifampin impurity testing
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
- Fortrea Holdings updates incentive plan and board members
- Fortrea stock rises after adopting poison pill as activists swirl
Rango diario
10.06 10.87
Rango anual
3.97 25.29
- Cierres anteriores
- 10.06
- Open
- 10.12
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Low
- 10.06
- High
- 10.87
- Volumen
- 2.904 K
- Cambio diario
- 2.49%
- Cambio mensual
- 6.95%
- Cambio a 6 meses
- 36.92%
- Cambio anual
- -48.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B