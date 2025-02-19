КотировкиРазделы
FDFF: Fidelity Disruptive Finance ETF

35.34 USD 0.32 (0.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDFF за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.24, а максимальная — 35.34.

Следите за динамикой Fidelity Disruptive Finance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDFF сегодня?

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) сегодня оценивается на уровне 35.34. Инструмент торгуется в пределах 35.24 - 35.34, вчерашнее закрытие составило 35.66, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDFF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Disruptive Finance ETF?

Fidelity Disruptive Finance ETF в настоящее время оценивается в 35.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.09% и USD. Отслеживайте движения FDFF на графике в реальном времени.

Как купить акции FDFF?

Вы можете купить акции Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) по текущей цене 35.34. Ордера обычно размещаются около 35.34 или 35.64, тогда как 2 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDFF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDFF?

Инвестирование в Fidelity Disruptive Finance ETF предполагает учет годового диапазона 29.92 - 39.78 и текущей цены 35.34. Многие сравнивают -2.91% и 1.14% перед размещением ордеров на 35.34 или 35.64. Изучайте ежедневные изменения цены FDFF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Disruptive Finance ETF?

Самая высокая цена Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) за последний год составила 39.78. Акции заметно колебались в пределах 29.92 - 39.78, сравнение с 35.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Disruptive Finance ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Disruptive Finance ETF?

Самая низкая цена Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) за год составила 29.92. Сравнение с текущими 35.34 и 29.92 - 39.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDFF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDFF?

В прошлом Fidelity Disruptive Finance ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.66 и 3.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.24 35.34
Годовой диапазон
29.92 39.78
Предыдущее закрытие
35.66
Open
35.24
Bid
35.34
Ask
35.64
Low
35.24
High
35.34
Объем
2
Дневное изменение
-0.90%
Месячное изменение
-2.91%
6-месячное изменение
1.14%
Годовое изменение
3.09%
