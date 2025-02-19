- 概要
FDFF: Fidelity Disruptive Finance ETF
FDFFの今日の為替レートは、1.65%変化しました。日中、通貨は1あたり35.24の安値と36.25の高値で取引されました。
Fidelity Disruptive Finance ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FDFF株の現在の価格は？
Fidelity Disruptive Finance ETFの株価は本日36.25です。35.24 - 36.25内で取引され、前日の終値は35.66、取引量は13に達しました。FDFFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fidelity Disruptive Finance ETFの株は配当を出しますか？
Fidelity Disruptive Finance ETFの現在の価格は36.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.75%やUSDにも注目します。FDFFの動きはライブチャートで確認できます。
FDFF株を買う方法は？
Fidelity Disruptive Finance ETFの株は現在36.25で購入可能です。注文は通常36.25または36.55付近で行われ、13や2.87%が市場の動きを示します。FDFFの最新情報はライブチャートで確認できます。
FDFF株に投資する方法は？
Fidelity Disruptive Finance ETFへの投資では、年間の値幅29.92 - 39.78と現在の36.25を考慮します。注文は多くの場合36.25や36.55で行われる前に、-0.41%や3.75%と比較されます。FDFFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fidelity Disruptive Finance ETFの株の最高値は？
Fidelity Disruptive Finance ETFの過去1年の最高値は39.78でした。29.92 - 39.78内で株価は大きく変動し、35.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity Disruptive Finance ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fidelity Disruptive Finance ETFの株の最低値は？
Fidelity Disruptive Finance ETF(FDFF)の年間最安値は29.92でした。現在の36.25や29.92 - 39.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDFFの動きはライブチャートで確認できます。
FDFFの株式分割はいつ行われましたか？
Fidelity Disruptive Finance ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.66、5.75%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.66
- 始値
- 35.24
- 買値
- 36.25
- 買値
- 36.55
- 安値
- 35.24
- 高値
- 36.25
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 1.65%
- 1ヶ月の変化
- -0.41%
- 6ヶ月の変化
- 3.75%
- 1年の変化
- 5.75%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前