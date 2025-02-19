クォートセクション
通貨 / FDFF
株に戻る

FDFF: Fidelity Disruptive Finance ETF

36.25 USD 0.59 (1.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDFFの今日の為替レートは、1.65%変化しました。日中、通貨は1あたり35.24の安値と36.25の高値で取引されました。

Fidelity Disruptive Finance ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDFF News

よくあるご質問

FDFF株の現在の価格は？

Fidelity Disruptive Finance ETFの株価は本日36.25です。35.24 - 36.25内で取引され、前日の終値は35.66、取引量は13に達しました。FDFFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity Disruptive Finance ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity Disruptive Finance ETFの現在の価格は36.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.75%やUSDにも注目します。FDFFの動きはライブチャートで確認できます。

FDFF株を買う方法は？

Fidelity Disruptive Finance ETFの株は現在36.25で購入可能です。注文は通常36.25または36.55付近で行われ、13や2.87%が市場の動きを示します。FDFFの最新情報はライブチャートで確認できます。

FDFF株に投資する方法は？

Fidelity Disruptive Finance ETFへの投資では、年間の値幅29.92 - 39.78と現在の36.25を考慮します。注文は多くの場合36.25や36.55で行われる前に、-0.41%や3.75%と比較されます。FDFFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity Disruptive Finance ETFの株の最高値は？

Fidelity Disruptive Finance ETFの過去1年の最高値は39.78でした。29.92 - 39.78内で株価は大きく変動し、35.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity Disruptive Finance ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity Disruptive Finance ETFの株の最低値は？

Fidelity Disruptive Finance ETF(FDFF)の年間最安値は29.92でした。現在の36.25や29.92 - 39.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDFFの動きはライブチャートで確認できます。

FDFFの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity Disruptive Finance ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.66、5.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.24 36.25
1年のレンジ
29.92 39.78
以前の終値
35.66
始値
35.24
買値
36.25
買値
36.55
安値
35.24
高値
36.25
出来高
13
1日の変化
1.65%
1ヶ月の変化
-0.41%
6ヶ月の変化
3.75%
1年の変化
5.75%
15 10月, 水曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
10.7
期待
-13.1
-8.7
17:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
18:00
USD
地区連銀経済報告
実際
期待