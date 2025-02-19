- Genel bakış
FDFF: Fidelity Disruptive Finance ETF
FDFF fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.24 ve Yüksek fiyatı olarak 35.34 aralığında işlem gördü.
Fidelity Disruptive Finance ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
FDFF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Fidelity Disruptive Finance ETF hisse senedi 35.34 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 35.24 - 35.34 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.66 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. FDFF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Fidelity Disruptive Finance ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Fidelity Disruptive Finance ETF hisse senedi şu anda 35.34 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.09% ve USD değerlerini izler. FDFF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FDFF hisse senedi nasıl alınır?
Fidelity Disruptive Finance ETF hisselerini şu anki 35.34 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.34 ve Ask 35.64 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.28% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FDFF fiyat hareketlerini takip edin.
FDFF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Fidelity Disruptive Finance ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.92 - 39.78 ve mevcut fiyatı 35.34 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.34 veya Ask 35.64 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.91% ve 6 aylık değişim oranı 1.14% değerlerini karşılaştırır. FDFF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Fidelity Disruptive Finance ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Fidelity Disruptive Finance ETF hisse senedi yıllık olarak 39.78 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.92 - 39.78). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.66 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Disruptive Finance ETF performansını takip edin.
Fidelity Disruptive Finance ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.92 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.34 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.92 - 39.78 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FDFF fiyat hareketlerini izleyin.
FDFF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Fidelity Disruptive Finance ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 35.66 ve yıllık değişim oranı 3.09% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 35.66
- Açılış
- 35.24
- Satış
- 35.34
- Alış
- 35.64
- Düşük
- 35.24
- Yüksek
- 35.34
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -0.90%
- Aylık değişim
- -2.91%
- 6 aylık değişim
- 1.14%
- Yıllık değişim
- 3.09%
