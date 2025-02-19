- Aperçu
FDFF: Fidelity Disruptive Finance ETF
Le taux de change de FDFF a changé de -0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.24 et à un maximum de 35.34.
Suivez la dynamique Fidelity Disruptive Finance ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FDFF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FDFF aujourd'hui ?
L'action Fidelity Disruptive Finance ETF est cotée à 35.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans 35.24 - 35.34, a clôturé hier à 35.66 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de FDFF présente ces mises à jour.
L'action Fidelity Disruptive Finance ETF verse-t-elle des dividendes ?
Fidelity Disruptive Finance ETF est actuellement valorisé à 35.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FDFF.
Comment acheter des actions FDFF ?
Vous pouvez acheter des actions Fidelity Disruptive Finance ETF au cours actuel de 35.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.34 ou de 35.64, le 2 et le 0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FDFF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FDFF ?
Investir dans Fidelity Disruptive Finance ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.92 - 39.78 et le prix actuel 35.34. Beaucoup comparent -2.91% et 1.14% avant de passer des ordres à 35.34 ou 35.64. Consultez le graphique du cours de FDFF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity Disruptive Finance ETF ?
Le cours le plus élevé de Fidelity Disruptive Finance ETF l'année dernière était 39.78. Au cours de 29.92 - 39.78, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity Disruptive Finance ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity Disruptive Finance ETF ?
Le cours le plus bas de Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) sur l'année a été 29.92. Sa comparaison avec 35.34 et 29.92 - 39.78 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FDFF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FDFF a-t-elle été divisée ?
Fidelity Disruptive Finance ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.66 et 3.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.66
- Ouverture
- 35.24
- Bid
- 35.34
- Ask
- 35.64
- Plus Bas
- 35.24
- Plus Haut
- 35.34
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.90%
- Changement Mensuel
- -2.91%
- Changement à 6 Mois
- 1.14%
- Changement Annuel
- 3.09%
