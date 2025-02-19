- Übersicht
FDFF: Fidelity Disruptive Finance ETF
Der Wechselkurs von FDFF hat sich für heute um 1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.24 bis zu einem Hoch von 36.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Disruptive Finance ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FDFF heute?
Die Aktie von Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) notiert heute bei 36.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 35.24 - 36.25 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.66 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von FDFF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FDFF Dividenden?
Fidelity Disruptive Finance ETF wird derzeit mit 36.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDFF zu verfolgen.
Wie kaufe ich FDFF-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) zum aktuellen Kurs von 36.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.25 oder 36.55 platziert, während 13 und 2.87% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDFF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FDFF-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity Disruptive Finance ETF müssen die jährliche Spanne 29.92 - 39.78 und der aktuelle Kurs 36.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.41% und 3.75%, bevor sie Orders zu 36.25 oder 36.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDFF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity Disruptive Finance ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) im vergangenen Jahr lag bei 39.78. Innerhalb von 29.92 - 39.78 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity Disruptive Finance ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity Disruptive Finance ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) im Laufe des Jahres betrug 29.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.25 und der Spanne 29.92 - 39.78 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDFF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FDFF statt?
Fidelity Disruptive Finance ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.66 und 5.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.66
- Eröffnung
- 35.24
- Bid
- 36.25
- Ask
- 36.55
- Tief
- 35.24
- Hoch
- 36.25
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 1.65%
- Monatsänderung
- -0.41%
- 6-Monatsänderung
- 3.75%
- Jahresänderung
- 5.75%
