FDFF: Fidelity Disruptive Finance ETF

35.34 USD 0.32 (0.90%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FDFF汇率已更改-0.90%。当日，交易品种以低点35.24和高点35.34进行交易。

关注Fidelity Disruptive Finance ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FDFF新闻

常见问题解答

FDFF股票今天的价格是多少？

Fidelity Disruptive Finance ETF股票今天的定价为35.34。它在35.24 - 35.34范围内交易，昨天的收盘价为35.66，交易量达到2。FDFF的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Disruptive Finance ETF股票是否支付股息？

Fidelity Disruptive Finance ETF目前的价值为35.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.09%和USD。实时查看图表以跟踪FDFF走势。

如何购买FDFF股票？

您可以以35.34的当前价格购买Fidelity Disruptive Finance ETF股票。订单通常设置在35.34或35.64附近，而2和0.28%显示市场活动。立即关注FDFF的实时图表更新。

如何投资FDFF股票？

投资Fidelity Disruptive Finance ETF需要考虑年度范围29.92 - 39.78和当前价格35.34。许多人在以35.34或35.64下订单之前，会比较-2.91%和。实时查看FDFF价格图表，了解每日变化。

Fidelity Disruptive Finance ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Disruptive Finance ETF的最高价格是39.78。在29.92 - 39.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Disruptive Finance ETF的绩效。

Fidelity Disruptive Finance ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Disruptive Finance ETF（FDFF）的最低价格为29.92。将其与当前的35.34和29.92 - 39.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDFF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDFF股票是什么时候拆分的？

Fidelity Disruptive Finance ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.66和3.09%中可见。

日范围
35.24 35.34
年范围
29.92 39.78
前一天收盘价
35.66
开盘价
35.24
卖价
35.34
买价
35.64
最低价
35.24
最高价
35.34
交易量
2
日变化
-0.90%
月变化
-2.91%
6个月变化
1.14%
年变化
3.09%
14 十月, 星期二
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
08:00
ALL
国际能源署(IEA)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:20
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
19:25
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值