EVCM: EverCommerce Inc
11.72 USD 0.14 (1.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVCM за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.67, а максимальная — 12.08.
Следите за динамикой EverCommerce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.67 12.08
Годовой диапазон
7.60 12.34
- Предыдущее закрытие
- 11.86
- Open
- 11.95
- Bid
- 11.72
- Ask
- 12.02
- Low
- 11.67
- High
- 12.08
- Объем
- 562
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- 3.26%
- 6-месячное изменение
- 19.11%
- Годовое изменение
- 13.13%
