Währungen / EVCM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EVCM: EverCommerce Inc
12.14 USD 0.33 (2.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVCM hat sich für heute um 2.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.91 bis zu einem Hoch von 12.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die EverCommerce Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVCM News
- EverCommerce: CEO Remer verkauft Aktien im Wert von 227.000 $
- EverCommerce CEO Remer sells $227k in shares
- EverCommerce übernimmt KI-Plattform ZyraTalk zur Stärkung des Service-Portfolios
- EverCommerce acquires AI platform ZyraTalk to enhance service SMB offerings
- OPEN's Profitability Milestone: A Turning Point for the iBuyer Model?
- EverCommerce CEO Remer sells shares worth $274,828
- Feierstein, EverCommerce president, sells $281k in shares
- OPEN Signals Sequential Revenue Drop in Q3: Can Long-Term Upside Hold?
- Earnings Estimates Moving Higher for EverCommerce (EVCM): Time to Buy?
- EverCommerce (EVCM) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- EverCommerce CEO Remer sells $258k in shares
- EverCommerce at Oppenheimer Conference: Transformative Growth Strategy
- EverCommerce Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVCM)
- EverCommerce Inc. (EVCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EverCommerce earnings beat, revenue topped estimates
- EverCommerce (EVCM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- EverCommerce Q2 2025 slides: Revenue beats guidance as multi-solution strategy gains traction
- EverCommerce president Feierstein sells $254k in stock
- EverCommerce refinances debt, extends maturities and lowers rates
- EverCommerce amends credit agreement, refinances $529.4 million term loan
- EverCommerce CEO Remer sells $260k in shares
- EverCommerce Stock: I Like The Restructuring, But Not The Price (NASDAQ:EVCM)
- EverCommerce CEO Remer sells $245k in stock
- EverCommerce shareholders elect directors and approve auditor at annual meeting
Tagesspanne
11.91 12.19
Jahresspanne
7.60 12.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.81
- Eröffnung
- 11.91
- Bid
- 12.14
- Ask
- 12.44
- Tief
- 11.91
- Hoch
- 12.19
- Volumen
- 512
- Tagesänderung
- 2.79%
- Monatsänderung
- 6.96%
- 6-Monatsänderung
- 23.37%
- Jahresänderung
- 17.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K