통화 / EVCM
EVCM: EverCommerce Inc
11.84 USD 0.30 (2.47%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EVCM 환율이 오늘 -2.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.77이고 고가는 12.17이었습니다.
EverCommerce Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVCM News
- 에버커머스 CEO, 레머, 2억 2700만 원 상당의 주식 매도
- EverCommerce CEO Remer sells $227k in shares
- 에버커머스, AI 플랫폼 ZyraTalk 인수... 서비스 SMB 제품 강화
- EverCommerce acquires AI platform ZyraTalk to enhance service SMB offerings
- OPEN's Profitability Milestone: A Turning Point for the iBuyer Model?
- EverCommerce CEO Remer sells shares worth $274,828
- Feierstein, EverCommerce president, sells $281k in shares
- OPEN Signals Sequential Revenue Drop in Q3: Can Long-Term Upside Hold?
- Earnings Estimates Moving Higher for EverCommerce (EVCM): Time to Buy?
- EverCommerce (EVCM) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- EverCommerce CEO Remer sells $258k in shares
- EverCommerce at Oppenheimer Conference: Transformative Growth Strategy
- EverCommerce Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVCM)
- EverCommerce Inc. (EVCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EverCommerce earnings beat, revenue topped estimates
- EverCommerce (EVCM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- EverCommerce Q2 2025 slides: Revenue beats guidance as multi-solution strategy gains traction
- EverCommerce president Feierstein sells $254k in stock
- EverCommerce refinances debt, extends maturities and lowers rates
- EverCommerce amends credit agreement, refinances $529.4 million term loan
- EverCommerce CEO Remer sells $260k in shares
- EverCommerce Stock: I Like The Restructuring, But Not The Price (NASDAQ:EVCM)
- EverCommerce CEO Remer sells $245k in stock
- EverCommerce shareholders elect directors and approve auditor at annual meeting
일일 변동 비율
11.77 12.17
년간 변동
7.60 12.34
- 이전 종가
- 12.14
- 시가
- 12.17
- Bid
- 11.84
- Ask
- 12.14
- 저가
- 11.77
- 고가
- 12.17
- 볼륨
- 641
- 일일 변동
- -2.47%
- 월 변동
- 4.32%
- 6개월 변동
- 20.33%
- 년간 변동율
- 14.29%
