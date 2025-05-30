货币 / EVCM
EVCM: EverCommerce Inc
11.85 USD 0.13 (1.11%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVCM汇率已更改1.11%。当日，交易品种以低点11.80和高点11.95进行交易。
关注EverCommerce Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVCM新闻
日范围
11.80 11.95
年范围
7.60 12.34
- 前一天收盘价
- 11.72
- 开盘价
- 11.80
- 卖价
- 11.85
- 买价
- 12.15
- 最低价
- 11.80
- 最高价
- 11.95
- 交易量
- 118
- 日变化
- 1.11%
- 月变化
- 4.41%
- 6个月变化
- 20.43%
- 年变化
- 14.38%
