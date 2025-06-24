QuotazioniSezioni
EVCM: EverCommerce Inc

11.84 USD 0.30 (2.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EVCM ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.77 e ad un massimo di 12.17.

Segui le dinamiche di EverCommerce Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.77 12.17
Intervallo Annuale
7.60 12.34
Chiusura Precedente
12.14
Apertura
12.17
Bid
11.84
Ask
12.14
Minimo
11.77
Massimo
12.17
Volume
641
Variazione giornaliera
-2.47%
Variazione Mensile
4.32%
Variazione Semestrale
20.33%
Variazione Annuale
14.29%
