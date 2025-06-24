Valute / EVCM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EVCM: EverCommerce Inc
11.84 USD 0.30 (2.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVCM ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.77 e ad un massimo di 12.17.
Segui le dinamiche di EverCommerce Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVCM News
- Il CEO di EverCommerce Remer vende azioni per 227.000 dollari
- EverCommerce CEO Remer sells $227k in shares
- EverCommerce acquisisce la piattaforma AI ZyraTalk per migliorare i servizi alle PMI
- EverCommerce acquires AI platform ZyraTalk to enhance service SMB offerings
- OPEN's Profitability Milestone: A Turning Point for the iBuyer Model?
- EverCommerce CEO Remer sells shares worth $274,828
- Feierstein, EverCommerce president, sells $281k in shares
- OPEN Signals Sequential Revenue Drop in Q3: Can Long-Term Upside Hold?
- Earnings Estimates Moving Higher for EverCommerce (EVCM): Time to Buy?
- EverCommerce (EVCM) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- EverCommerce CEO Remer sells $258k in shares
- EverCommerce at Oppenheimer Conference: Transformative Growth Strategy
- EverCommerce Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVCM)
- EverCommerce Inc. (EVCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EverCommerce earnings beat, revenue topped estimates
- EverCommerce (EVCM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- EverCommerce Q2 2025 slides: Revenue beats guidance as multi-solution strategy gains traction
- EverCommerce president Feierstein sells $254k in stock
- EverCommerce refinances debt, extends maturities and lowers rates
- EverCommerce amends credit agreement, refinances $529.4 million term loan
- EverCommerce CEO Remer sells $260k in shares
- EverCommerce Stock: I Like The Restructuring, But Not The Price (NASDAQ:EVCM)
- EverCommerce CEO Remer sells $245k in stock
- EverCommerce shareholders elect directors and approve auditor at annual meeting
Intervallo Giornaliero
11.77 12.17
Intervallo Annuale
7.60 12.34
- Chiusura Precedente
- 12.14
- Apertura
- 12.17
- Bid
- 11.84
- Ask
- 12.14
- Minimo
- 11.77
- Massimo
- 12.17
- Volume
- 641
- Variazione giornaliera
- -2.47%
- Variazione Mensile
- 4.32%
- Variazione Semestrale
- 20.33%
- Variazione Annuale
- 14.29%
20 settembre, sabato