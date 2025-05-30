Moedas / EVCM
EVCM: EverCommerce Inc
12.13 USD 0.32 (2.71%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVCM para hoje mudou para 2.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.91 e o mais alto foi 12.17.
Veja a dinâmica do par de moedas EverCommerce Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.91 12.17
Faixa anual
7.60 12.34
- Fechamento anterior
- 11.81
- Open
- 11.91
- Bid
- 12.13
- Ask
- 12.43
- Low
- 11.91
- High
- 12.17
- Volume
- 94
- Mudança diária
- 2.71%
- Mudança mensal
- 6.87%
- Mudança de 6 meses
- 23.27%
- Mudança anual
- 17.08%
