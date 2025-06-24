通貨 / EVCM
EVCM: EverCommerce Inc
12.14 USD 0.33 (2.79%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVCMの今日の為替レートは、2.79%変化しました。日中、通貨は1あたり11.91の安値と12.19の高値で取引されました。
EverCommerce Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
11.91 12.19
1年のレンジ
7.60 12.34
- 以前の終値
- 11.81
- 始値
- 11.91
- 買値
- 12.14
- 買値
- 12.44
- 安値
- 11.91
- 高値
- 12.19
- 出来高
- 512
- 1日の変化
- 2.79%
- 1ヶ月の変化
- 6.96%
- 6ヶ月の変化
- 23.37%
- 1年の変化
- 17.18%
