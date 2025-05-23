Валюты / DHT
DHT: DHT Holdings Inc
12.70 USD 0.05 (0.39%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DHT за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.57, а максимальная — 12.81.
Следите за динамикой DHT Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DHT
Дневной диапазон
12.57 12.81
Годовой диапазон
8.68 13.04
- Предыдущее закрытие
- 12.75
- Open
- 12.78
- Bid
- 12.70
- Ask
- 13.00
- Low
- 12.57
- High
- 12.81
- Объем
- 3.112 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 8.55%
- 6-месячное изменение
- 19.81%
- Годовое изменение
- 16.84%
