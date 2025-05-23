Währungen / DHT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DHT: DHT Holdings Inc
12.79 USD 0.15 (1.16%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DHT hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.72 bis zu einem Hoch von 12.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die DHT Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHT News
- DHT Holdings: Aktie klettert auf 52-Wochen-Hoch von 12,94 US-Dollar
- DHT Holdings stock hits 52-week high at $12.94
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- DHT Holdings: Upside Should Be Fueled By Its Robust Margins And Balance Sheet
- The Zacks Analyst Blog Highlights Pan American Silver, Carlisle Companies and DHT
- 3 Stocks in Focus That Announced Dividend Hikes Amid Market Volatility
- Is the Options Market Predicting a Spike in DHT Stock?
- DHT Holdings (DHT) Tops Q2 Earnings Estimates
- DHT Holdings Inc earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- DHT Holdings secures $308.4 million financing for VLCC newbuilds
- Earnings Preview: DHT Holdings (DHT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- DHT Holdings reports Q2 fleet earnings of $46,300 per day
- All You Need to Know About DHT Holdings (DHT) Rating Upgrade to Strong Buy
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- DHT: Breaking Out On The Upside (NYSE:DHT)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- DHT Holdings, Inc. announces agreement to acquire a 2018 built VLCC
- DHT Holdings, Inc. announces the results of the 2025 Annual Meeting of Shareholders
- DHT Holdings Stock: A Steady Company In Turbulent Market (NYSE:DHT)
- Jefferies looks at how OPEC+ output hikes could impact the tanker shipping sector
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
Tagesspanne
12.72 12.92
Jahresspanne
8.68 13.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.94
- Eröffnung
- 12.87
- Bid
- 12.79
- Ask
- 13.09
- Tief
- 12.72
- Hoch
- 12.92
- Volumen
- 4.269 K
- Tagesänderung
- -1.16%
- Monatsänderung
- 9.32%
- 6-Monatsänderung
- 20.66%
- Jahresänderung
- 17.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K