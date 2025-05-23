通貨 / DHT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DHT: DHT Holdings Inc
12.79 USD 0.15 (1.16%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DHTの今日の為替レートは、-1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり12.72の安値と12.92の高値で取引されました。
DHT Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHT News
- DHT ホールディングス株価、52週高値の12.94ドルに到達
- DHT Holdings stock hits 52-week high at $12.94
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- DHT Holdings: Upside Should Be Fueled By Its Robust Margins And Balance Sheet
- The Zacks Analyst Blog Highlights Pan American Silver, Carlisle Companies and DHT
- 3 Stocks in Focus That Announced Dividend Hikes Amid Market Volatility
- Is the Options Market Predicting a Spike in DHT Stock?
- DHT Holdings (DHT) Tops Q2 Earnings Estimates
- DHT Holdings Inc earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- DHT Holdings secures $308.4 million financing for VLCC newbuilds
- Earnings Preview: DHT Holdings (DHT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- DHT Holdings reports Q2 fleet earnings of $46,300 per day
- All You Need to Know About DHT Holdings (DHT) Rating Upgrade to Strong Buy
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- DHT: Breaking Out On The Upside (NYSE:DHT)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- DHT Holdings, Inc. announces agreement to acquire a 2018 built VLCC
- DHT Holdings, Inc. announces the results of the 2025 Annual Meeting of Shareholders
- DHT Holdings Stock: A Steady Company In Turbulent Market (NYSE:DHT)
- Jefferies looks at how OPEC+ output hikes could impact the tanker shipping sector
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
1日のレンジ
12.72 12.92
1年のレンジ
8.68 13.06
- 以前の終値
- 12.94
- 始値
- 12.87
- 買値
- 12.79
- 買値
- 13.09
- 安値
- 12.72
- 高値
- 12.92
- 出来高
- 4.269 K
- 1日の変化
- -1.16%
- 1ヶ月の変化
- 9.32%
- 6ヶ月の変化
- 20.66%
- 1年の変化
- 17.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K