DHT: DHT Holdings Inc

12.79 USD 0.15 (1.16%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DHTの今日の為替レートは、-1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり12.72の安値と12.92の高値で取引されました。

DHT Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DHT News

1日のレンジ
12.72 12.92
1年のレンジ
8.68 13.06
以前の終値
12.94
始値
12.87
買値
12.79
買値
13.09
安値
12.72
高値
12.92
出来高
4.269 K
1日の変化
-1.16%
1ヶ月の変化
9.32%
6ヶ月の変化
20.66%
1年の変化
17.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K