DHT: DHT Holdings Inc
12.49 USD 0.30 (2.35%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DHT 환율이 오늘 -2.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.42이고 고가는 12.68이었습니다.
DHT Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DHT News
- Do Options Traders Know Something About DHT Stock We Don't?
- DHT 홀딩스, 주당 12.94달러로 52주 최고치 기록
- DHT Holdings stock hits 52-week high at $12.94
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- DHT Holdings: Upside Should Be Fueled By Its Robust Margins And Balance Sheet
- The Zacks Analyst Blog Highlights Pan American Silver, Carlisle Companies and DHT
- 3 Stocks in Focus That Announced Dividend Hikes Amid Market Volatility
- Is the Options Market Predicting a Spike in DHT Stock?
- DHT Holdings (DHT) Tops Q2 Earnings Estimates
- DHT Holdings Inc earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- DHT Holdings secures $308.4 million financing for VLCC newbuilds
- Earnings Preview: DHT Holdings (DHT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- DHT Holdings reports Q2 fleet earnings of $46,300 per day
- All You Need to Know About DHT Holdings (DHT) Rating Upgrade to Strong Buy
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- DHT: Breaking Out On The Upside (NYSE:DHT)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- DHT Holdings, Inc. announces agreement to acquire a 2018 built VLCC
- DHT Holdings, Inc. announces the results of the 2025 Annual Meeting of Shareholders
- DHT Holdings Stock: A Steady Company In Turbulent Market (NYSE:DHT)
- Jefferies looks at how OPEC+ output hikes could impact the tanker shipping sector
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
일일 변동 비율
12.42 12.68
년간 변동
8.68 13.06
- 이전 종가
- 12.79
- 시가
- 12.67
- Bid
- 12.49
- Ask
- 12.79
- 저가
- 12.42
- 고가
- 12.68
- 볼륨
- 1.675 K
- 일일 변동
- -2.35%
- 월 변동
- 6.75%
- 6개월 변동
- 17.83%
- 년간 변동율
- 14.90%
20 9월, 토요일