Валюты / DAX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DAX: Global X DAX Germany ETF
44.13 USD 0.31 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAX за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.90, а максимальная — 44.37.
Следите за динамикой Global X DAX Germany ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DAX
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Dax Forecast 16/09: Compress in Symmetrical Triangle (Chart)
- Foreign investors are still buying U.S. assets in 2025 — but there is one catch
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- July Data Keeps Hope Alive For Cyclical Rebound In German Industry
- Dax Forecast 08/09: Form Bearish Engulfing Candle (Video)
- Rates Spark: Just Assume Tariffs Are For Good
- Dax Forecast 02/09: Traders Await Breakout (Video)
- Dax Forecast Today 01/09: Drops Below 50-Day EMA (video)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- German Unemployment At Highest Level In More Than 10 Years
- Powerful Tailwinds Keep Europe Growth Momentum On Course
- French stocks still haven’t priced in the trouble that bonds have, argues Citi
- Dax Forecast 28/08: Builds Case for Higher Levels (Video)
- Rates Spark: Eurozone Bond Spreads Face A Jittery Autumn
- Rates Spark: The Bottoming Out Of The 2Y Bund
- German Businesses Accentuate The Positives
- Dax Forecast Today 25/08: Tests Resistance (Chart)
- Weekly Forex Forecast - August 24th - August 29th (Charts)
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- Germany’s Economic Slump Worsened In The Second Quarter
- Germany's Multi-Year Equity Opportunity: Reform, Rebuild, Re-Rate
- Global Economic Outlook: August 2025
Дневной диапазон
43.90 44.37
Годовой диапазон
32.33 46.08
- Предыдущее закрытие
- 44.44
- Open
- 44.28
- Bid
- 44.13
- Ask
- 44.43
- Low
- 43.90
- High
- 44.37
- Объем
- 249
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 12.32%
- Годовое изменение
- 27.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.