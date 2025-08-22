시세섹션
통화 / DAX
주식로 돌아가기

DAX: Global X DAX Germany ETF

44.20 USD 0.23 (0.52%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DAX 환율이 오늘 -0.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.10이고 고가는 44.37이었습니다.

Global X DAX Germany ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAX News

일일 변동 비율
44.10 44.37
년간 변동
32.33 46.08
이전 종가
44.43
시가
44.23
Bid
44.20
Ask
44.50
저가
44.10
고가
44.37
볼륨
182
일일 변동
-0.52%
월 변동
1.38%
6개월 변동
12.50%
년간 변동율
27.34%
20 9월, 토요일