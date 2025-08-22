통화 / DAX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DAX: Global X DAX Germany ETF
44.20 USD 0.23 (0.52%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DAX 환율이 오늘 -0.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.10이고 고가는 44.37이었습니다.
Global X DAX Germany ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAX News
- Rates Spark: The Long-End Bias Is Still Up
- Dax Forex Signal 18/09: Continues to See Pressure (Chart)
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Dax Forecast 16/09: Compress in Symmetrical Triangle (Chart)
- Foreign investors are still buying U.S. assets in 2025 — but there is one catch
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- July Data Keeps Hope Alive For Cyclical Rebound In German Industry
- Dax Forecast 08/09: Form Bearish Engulfing Candle (Video)
- Rates Spark: Just Assume Tariffs Are For Good
- Dax Forecast 02/09: Traders Await Breakout (Video)
- Dax Forecast Today 01/09: Drops Below 50-Day EMA (video)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- German Unemployment At Highest Level In More Than 10 Years
- Powerful Tailwinds Keep Europe Growth Momentum On Course
- French stocks still haven’t priced in the trouble that bonds have, argues Citi
- Dax Forecast 28/08: Builds Case for Higher Levels (Video)
- Rates Spark: Eurozone Bond Spreads Face A Jittery Autumn
- Rates Spark: The Bottoming Out Of The 2Y Bund
- German Businesses Accentuate The Positives
- Dax Forecast Today 25/08: Tests Resistance (Chart)
- Weekly Forex Forecast - August 24th - August 29th (Charts)
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- Germany’s Economic Slump Worsened In The Second Quarter
일일 변동 비율
44.10 44.37
년간 변동
32.33 46.08
- 이전 종가
- 44.43
- 시가
- 44.23
- Bid
- 44.20
- Ask
- 44.50
- 저가
- 44.10
- 고가
- 44.37
- 볼륨
- 182
- 일일 변동
- -0.52%
- 월 변동
- 1.38%
- 6개월 변동
- 12.50%
- 년간 변동율
- 27.34%
20 9월, 토요일