Währungen / DAX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DAX: Global X DAX Germany ETF
44.22 USD 0.21 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAX hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.10 bis zu einem Hoch von 44.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X DAX Germany ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAX News
- Rates Spark: The Long-End Bias Is Still Up
- Dax Forex Signal 18/09: Continues to See Pressure (Chart)
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Dax Forecast 16/09: Compress in Symmetrical Triangle (Chart)
- Foreign investors are still buying U.S. assets in 2025 — but there is one catch
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- July Data Keeps Hope Alive For Cyclical Rebound In German Industry
- Dax Forecast 08/09: Form Bearish Engulfing Candle (Video)
- Rates Spark: Just Assume Tariffs Are For Good
- Dax Forecast 02/09: Traders Await Breakout (Video)
- Dax Forecast Today 01/09: Drops Below 50-Day EMA (video)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- German Unemployment At Highest Level In More Than 10 Years
- Powerful Tailwinds Keep Europe Growth Momentum On Course
- French stocks still haven’t priced in the trouble that bonds have, argues Citi
- Dax Forecast 28/08: Builds Case for Higher Levels (Video)
- Rates Spark: Eurozone Bond Spreads Face A Jittery Autumn
- Rates Spark: The Bottoming Out Of The 2Y Bund
- German Businesses Accentuate The Positives
- Dax Forecast Today 25/08: Tests Resistance (Chart)
- Weekly Forex Forecast - August 24th - August 29th (Charts)
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- Germany’s Economic Slump Worsened In The Second Quarter
Tagesspanne
44.10 44.37
Jahresspanne
32.33 46.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.43
- Eröffnung
- 44.23
- Bid
- 44.22
- Ask
- 44.52
- Tief
- 44.10
- Hoch
- 44.37
- Volumen
- 141
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 1.42%
- 6-Monatsänderung
- 12.55%
- Jahresänderung
- 27.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K