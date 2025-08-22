通貨 / DAX
DAX: Global X DAX Germany ETF
44.43 USD 0.43 (0.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DAXの今日の為替レートは、0.98%変化しました。日中、通貨は1あたり44.07の安値と44.49の高値で取引されました。
Global X DAX Germany ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DAX News
- Rates Spark: The Long-End Bias Is Still Up
- Dax Forex Signal 18/09: Continues to See Pressure (Chart)
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Dax Forecast 16/09: Compress in Symmetrical Triangle (Chart)
- Foreign investors are still buying U.S. assets in 2025 — but there is one catch
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- July Data Keeps Hope Alive For Cyclical Rebound In German Industry
- Dax Forecast 08/09: Form Bearish Engulfing Candle (Video)
- Rates Spark: Just Assume Tariffs Are For Good
- Dax Forecast 02/09: Traders Await Breakout (Video)
- Dax Forecast Today 01/09: Drops Below 50-Day EMA (video)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- German Unemployment At Highest Level In More Than 10 Years
- Powerful Tailwinds Keep Europe Growth Momentum On Course
- French stocks still haven’t priced in the trouble that bonds have, argues Citi
- Dax Forecast 28/08: Builds Case for Higher Levels (Video)
- Rates Spark: Eurozone Bond Spreads Face A Jittery Autumn
- Rates Spark: The Bottoming Out Of The 2Y Bund
- German Businesses Accentuate The Positives
- Dax Forecast Today 25/08: Tests Resistance (Chart)
- Weekly Forex Forecast - August 24th - August 29th (Charts)
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- Germany’s Economic Slump Worsened In The Second Quarter
1日のレンジ
44.07 44.49
1年のレンジ
32.33 46.08
- 以前の終値
- 44.00
- 始値
- 44.19
- 買値
- 44.43
- 買値
- 44.73
- 安値
- 44.07
- 高値
- 44.49
- 出来高
- 128
- 1日の変化
- 0.98%
- 1ヶ月の変化
- 1.90%
- 6ヶ月の変化
- 13.08%
- 1年の変化
- 28.00%
