通貨 / DAX
DAX: Global X DAX Germany ETF

44.43 USD 0.43 (0.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DAXの今日の為替レートは、0.98%変化しました。日中、通貨は1あたり44.07の安値と44.49の高値で取引されました。

Global X DAX Germany ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
44.07 44.49
1年のレンジ
32.33 46.08
以前の終値
44.00
始値
44.19
買値
44.43
買値
44.73
安値
44.07
高値
44.49
出来高
128
1日の変化
0.98%
1ヶ月の変化
1.90%
6ヶ月の変化
13.08%
1年の変化
28.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K