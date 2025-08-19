货币 / DAX
DAX: Global X DAX Germany ETF
44.00 USD 0.13 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DAX汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点43.82和高点44.44进行交易。
关注Global X DAX Germany ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAX新闻
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Dax Forecast 16/09: Compress in Symmetrical Triangle (Chart)
- Foreign investors are still buying U.S. assets in 2025 — but there is one catch
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- July Data Keeps Hope Alive For Cyclical Rebound In German Industry
- Dax Forecast 08/09: Form Bearish Engulfing Candle (Video)
- Rates Spark: Just Assume Tariffs Are For Good
- Dax Forecast 02/09: Traders Await Breakout (Video)
- Dax Forecast Today 01/09: Drops Below 50-Day EMA (video)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- German Unemployment At Highest Level In More Than 10 Years
- Powerful Tailwinds Keep Europe Growth Momentum On Course
- French stocks still haven’t priced in the trouble that bonds have, argues Citi
- Dax Forecast 28/08: Builds Case for Higher Levels (Video)
- Rates Spark: Eurozone Bond Spreads Face A Jittery Autumn
- Rates Spark: The Bottoming Out Of The 2Y Bund
- German Businesses Accentuate The Positives
- Dax Forecast Today 25/08: Tests Resistance (Chart)
- Weekly Forex Forecast - August 24th - August 29th (Charts)
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- Germany’s Economic Slump Worsened In The Second Quarter
- Germany's Multi-Year Equity Opportunity: Reform, Rebuild, Re-Rate
- Global Economic Outlook: August 2025
日范围
43.82 44.44
年范围
32.33 46.08
- 前一天收盘价
- 44.13
- 开盘价
- 44.11
- 卖价
- 44.00
- 买价
- 44.30
- 最低价
- 43.82
- 最高价
- 44.44
- 交易量
- 254
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 0.92%
- 6个月变化
- 11.99%
- 年变化
- 26.76%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B