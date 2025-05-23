Валюты / CIGI
CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares
165.65 USD 1.27 (0.76%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIGI за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 165.38, а максимальная — 167.70.
Следите за динамикой Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CIGI
- Scotiabank повышает целевую цену акций Colliers International до $185 на фоне потенциала роста
- Scotiabank raises Colliers International stock price target to $185 on valuation upside
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Colliers International (CIGI)
- Colliers International Group stock hits all-time high at 165.56 USD
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 201.15 USD
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Colliers International Group stock hits all-time high at 159.19 USD
- Here is Why Growth Investors Should Buy Colliers International (CIGI) Now
- Colliers (CIGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colliers International stock hits 52-week high at 157.0 USD
- Colliers International Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CIGI)
- Colliers International (CIGI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Colliers Q2 2025 slides: Revenue jumps 18%, Engineering segment leads growth
- RE/MAX (RMAX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.49%
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 197.88 USD
- Colliers International (CIGI) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Can CBRE Group Stock Keep its Winning Streak Alive in Q2?
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Citizens JMP initiates Colliers International stock with Market Perform rating
- Colliers: Engineering Business Expansion Is Key To Re-Rating (NASDAQ:CIGI)
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
- Colliers stock price target maintained at $175 by RBC Capital
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
Дневной диапазон
165.38 167.70
Годовой диапазон
100.86 170.62
- Предыдущее закрытие
- 166.92
- Open
- 167.70
- Bid
- 165.65
- Ask
- 165.95
- Low
- 165.38
- High
- 167.70
- Объем
- 188
- Дневное изменение
- -0.76%
- Месячное изменение
- 1.78%
- 6-месячное изменение
- 37.63%
- Годовое изменение
- 10.94%
