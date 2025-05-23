货币 / CIGI
CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares
165.23 USD 0.42 (0.25%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CIGI汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点164.99和高点168.16进行交易。
关注Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIGI新闻
- 丰业银行上调高力国际股票目标价至185美元，看好估值上行空间
- Scotiabank raises Colliers International stock price target to $185 on valuation upside
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Colliers International (CIGI)
- Colliers International Group stock hits all-time high at 165.56 USD
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 201.15 USD
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Colliers International Group stock hits all-time high at 159.19 USD
- Here is Why Growth Investors Should Buy Colliers International (CIGI) Now
- Colliers (CIGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colliers International stock hits 52-week high at 157.0 USD
- Colliers International Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CIGI)
- Colliers International (CIGI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Colliers Q2 2025 slides: Revenue jumps 18%, Engineering segment leads growth
- RE/MAX (RMAX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.49%
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 197.88 USD
- Colliers International (CIGI) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Can CBRE Group Stock Keep its Winning Streak Alive in Q2?
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Citizens JMP initiates Colliers International stock with Market Perform rating
- Colliers: Engineering Business Expansion Is Key To Re-Rating (NASDAQ:CIGI)
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
- Colliers stock price target maintained at $175 by RBC Capital
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
日范围
164.99 168.16
年范围
100.86 170.62
- 前一天收盘价
- 165.65
- 开盘价
- 166.25
- 卖价
- 165.23
- 买价
- 165.53
- 最低价
- 164.99
- 最高价
- 168.16
- 交易量
- 158
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 1.52%
- 6个月变化
- 37.28%
- 年变化
- 10.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值