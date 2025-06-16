クォートセクション
通貨 / CIGI
CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares

166.32 USD 1.09 (0.66%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIGIの今日の為替レートは、0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり165.13の安値と167.37の高値で取引されました。

Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
165.13 167.37
1年のレンジ
100.86 170.62
以前の終値
165.23
始値
166.42
買値
166.32
買値
166.62
安値
165.13
高値
167.37
出来高
559
1日の変化
0.66%
1ヶ月の変化
2.19%
6ヶ月の変化
38.19%
1年の変化
11.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K