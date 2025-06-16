通貨 / CIGI
CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares
166.32 USD 1.09 (0.66%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CIGIの今日の為替レートは、0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり165.13の安値と167.37の高値で取引されました。
Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CIGI News
- Colliers International (CIGI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- スコシアバンク、コリアーズ・インターナショナルの株価目標を評価上昇余地により185ドルに引き上げ
- Scotiabank raises Colliers International stock price target to $185 on valuation upside
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Colliers International (CIGI)
- Colliers International Group stock hits all-time high at 165.56 USD
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 201.15 USD
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Colliers International Group stock hits all-time high at 159.19 USD
- Here is Why Growth Investors Should Buy Colliers International (CIGI) Now
- Colliers (CIGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colliers International stock hits 52-week high at 157.0 USD
- Colliers International Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CIGI)
- Colliers International (CIGI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Colliers Q2 2025 slides: Revenue jumps 18%, Engineering segment leads growth
- RE/MAX (RMAX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.49%
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 197.88 USD
- Colliers International (CIGI) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Can CBRE Group Stock Keep its Winning Streak Alive in Q2?
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Citizens JMP initiates Colliers International stock with Market Perform rating
- Colliers: Engineering Business Expansion Is Key To Re-Rating (NASDAQ:CIGI)
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
- Colliers stock price target maintained at $175 by RBC Capital
1日のレンジ
165.13 167.37
1年のレンジ
100.86 170.62
- 以前の終値
- 165.23
- 始値
- 166.42
- 買値
- 166.32
- 買値
- 166.62
- 安値
- 165.13
- 高値
- 167.37
- 出来高
- 559
- 1日の変化
- 0.66%
- 1ヶ月の変化
- 2.19%
- 6ヶ月の変化
- 38.19%
- 1年の変化
- 11.39%
