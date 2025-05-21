QuotesSections
Currencies / CIGI
Back to US Stock Market

CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares

165.65 USD 1.27 (0.76%)
Sector: Real Estate Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

CIGI exchange rate has changed by -0.76% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 165.38 and at a high of 167.70.

Follow Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CIGI News

Daily Range
165.38 167.70
Year Range
100.86 170.62
Previous Close
166.92
Open
167.70
Bid
165.65
Ask
165.95
Low
165.38
High
167.70
Volume
188
Daily Change
-0.76%
Month Change
1.78%
6 Months Change
37.63%
Year Change
10.94%
17 September, Wednesday
12:30
USD
Housing Starts
Act
Fcst
1.322 M
Prev
1.428 M
12:30
USD
Building Permits
Act
Fcst
1.394 M
Prev
1.354 M
12:30
USD
Housing Starts m/m
Act
Fcst
-6.4%
Prev
5.2%
14:30
USD
EIA Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
-1.708 M
Prev
3.939 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
0.154 M
Prev
-0.365 M
18:00
USD
FOMC Statement
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
FOMC Economic Projections
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Fed Interest Rate Decision
Act
Fcst
Prev
4.50%
18:30
USD
FOMC Press Conference
Act
Fcst
Prev