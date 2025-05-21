Currencies / CIGI
CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares
165.65 USD 1.27 (0.76%)
Sector: Real Estate Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CIGI exchange rate has changed by -0.76% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 165.38 and at a high of 167.70.
Follow Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIGI News
Daily Range
165.38 167.70
Year Range
100.86 170.62
- Previous Close
- 166.92
- Open
- 167.70
- Bid
- 165.65
- Ask
- 165.95
- Low
- 165.38
- High
- 167.70
- Volume
- 188
- Daily Change
- -0.76%
- Month Change
- 1.78%
- 6 Months Change
- 37.63%
- Year Change
- 10.94%
