CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares
164.39 USD 1.93 (1.16%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CIGI fiyatı bugün -1.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 164.15 ve Yüksek fiyatı olarak 167.94 aralığında işlem gördü.
Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIGI haberleri
- Colliers International (CIGI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Scotiabank, değerleme artışı nedeniyle Colliers International hisse fiyat hedefini 185 dolara yükseltti
- Scotiabank raises Colliers International stock price target to $185 on valuation upside
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Colliers International (CIGI)
- Colliers International Group stock hits all-time high at 165.56 USD
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 201.15 USD
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Colliers International Group stock hits all-time high at 159.19 USD
- Here is Why Growth Investors Should Buy Colliers International (CIGI) Now
- Colliers (CIGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colliers International stock hits 52-week high at 157.0 USD
- Colliers International Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CIGI)
- Colliers International (CIGI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Colliers Q2 2025 slides: Revenue jumps 18%, Engineering segment leads growth
- RE/MAX (RMAX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.49%
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 197.88 USD
- Colliers International (CIGI) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Can CBRE Group Stock Keep its Winning Streak Alive in Q2?
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Citizens JMP initiates Colliers International stock with Market Perform rating
- Colliers: Engineering Business Expansion Is Key To Re-Rating (NASDAQ:CIGI)
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
- Colliers stock price target maintained at $175 by RBC Capital
Günlük aralık
164.15 167.94
Yıllık aralık
100.86 170.62
- Önceki kapanış
- 166.32
- Açılış
- 167.03
- Satış
- 164.39
- Alış
- 164.69
- Düşük
- 164.15
- Yüksek
- 167.94
- Hacim
- 225
- Günlük değişim
- -1.16%
- Aylık değişim
- 1.00%
- 6 aylık değişim
- 36.58%
- Yıllık değişim
- 10.10%
21 Eylül, Pazar