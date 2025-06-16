CIGI fiyatı bugün -1.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 164.15 ve Yüksek fiyatı olarak 167.94 aralığında işlem gördü.

Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.