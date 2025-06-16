FiyatlarBölümler
Dövizler / CIGI
CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares

164.39 USD 1.93 (1.16%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CIGI fiyatı bugün -1.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 164.15 ve Yüksek fiyatı olarak 167.94 aralığında işlem gördü.

Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
164.15 167.94
Yıllık aralık
100.86 170.62
Önceki kapanış
166.32
Açılış
167.03
Satış
164.39
Alış
164.69
Düşük
164.15
Yüksek
167.94
Hacim
225
Günlük değişim
-1.16%
Aylık değişim
1.00%
6 aylık değişim
36.58%
Yıllık değişim
10.10%
21 Eylül, Pazar