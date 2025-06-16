Valute / CIGI
CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares
164.39 USD 1.93 (1.16%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CIGI ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 164.15 e ad un massimo di 167.94.
Segui le dinamiche di Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CIGI News
Intervallo Giornaliero
164.15 167.94
Intervallo Annuale
100.86 170.62
- Chiusura Precedente
- 166.32
- Apertura
- 167.03
- Bid
- 164.39
- Ask
- 164.69
- Minimo
- 164.15
- Massimo
- 167.94
- Volume
- 225
- Variazione giornaliera
- -1.16%
- Variazione Mensile
- 1.00%
- Variazione Semestrale
- 36.58%
- Variazione Annuale
- 10.10%
