CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares

164.39 USD 1.93 (1.16%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIGI ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 164.15 e ad un massimo di 167.94.

Segui le dinamiche di Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
164.15 167.94
Intervallo Annuale
100.86 170.62
Chiusura Precedente
166.32
Apertura
167.03
Bid
164.39
Ask
164.69
Minimo
164.15
Massimo
167.94
Volume
225
Variazione giornaliera
-1.16%
Variazione Mensile
1.00%
Variazione Semestrale
36.58%
Variazione Annuale
10.10%
