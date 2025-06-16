Währungen / CIGI
CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares
165.00 USD 1.32 (0.79%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIGI hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 164.73 bis zu einem Hoch von 167.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CIGI News
Tagesspanne
164.73 167.94
Jahresspanne
100.86 170.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 166.32
- Eröffnung
- 167.03
- Bid
- 165.00
- Ask
- 165.30
- Tief
- 164.73
- Hoch
- 167.94
- Volumen
- 90
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 1.38%
- 6-Monatsänderung
- 37.09%
- Jahresänderung
- 10.51%
