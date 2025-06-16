KurseKategorien
CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares

165.00 USD 1.32 (0.79%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIGI hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 164.73 bis zu einem Hoch von 167.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CIGI News

Tagesspanne
164.73 167.94
Jahresspanne
100.86 170.62
Vorheriger Schlusskurs
166.32
Eröffnung
167.03
Bid
165.00
Ask
165.30
Tief
164.73
Hoch
167.94
Volumen
90
Tagesänderung
-0.79%
Monatsänderung
1.38%
6-Monatsänderung
37.09%
Jahresänderung
10.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K