CIGI: Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares
166.56 USD 1.33 (0.80%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CIGI para hoje mudou para 0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 165.13 e o mais alto foi 167.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Colliers International Group Inc - Subordinate Voting Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
165.13 167.37
Faixa anual
100.86 170.62
- Fechamento anterior
- 165.23
- Open
- 166.42
- Bid
- 166.56
- Ask
- 166.86
- Low
- 165.13
- High
- 167.37
- Volume
- 493
- Mudança diária
- 0.80%
- Mudança mensal
- 2.33%
- Mudança de 6 meses
- 38.38%
- Mudança anual
- 11.55%
