CHMI-PA: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu

22.96 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHMI-PA за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.82, а максимальная — 23.15.

Следите за динамикой Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHMI-PA сегодня?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) сегодня оценивается на уровне 22.96. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 22.94, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHMI-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu в настоящее время оценивается в 22.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.74% и USD. Отслеживайте движения CHMI-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции CHMI-PA?

Вы можете купить акции Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) по текущей цене 22.96. Ордера обычно размещаются около 22.96 или 23.26, тогда как 6 и -0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHMI-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHMI-PA?

Инвестирование в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu предполагает учет годового диапазона 19.43 - 24.20 и текущей цены 22.96. Многие сравнивают 6.49% и 7.74% перед размещением ордеров на 22.96 или 23.26. Изучайте ежедневные изменения цены CHMI-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Самая высокая цена Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) за последний год составила 24.20. Акции заметно колебались в пределах 19.43 - 24.20, сравнение с 22.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Самая низкая цена Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) за год составила 19.43. Сравнение с текущими 22.96 и 19.43 - 24.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHMI-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHMI-PA?

В прошлом Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.94 и 7.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.82 23.15
Годовой диапазон
19.43 24.20
Предыдущее закрытие
22.94
Open
23.15
Bid
22.96
Ask
23.26
Low
22.82
High
23.15
Объем
6
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
6.49%
6-месячное изменение
7.74%
Годовое изменение
7.74%
