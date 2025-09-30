- Visão do mercado
CHMI-PA: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu
A taxa do CHMI-PA para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.82 e o mais alto foi 23.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHMI-PA hoje?
Hoje Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) está avaliado em 22.96. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 22.94, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHMI-PA em tempo real.
As ações de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu pagam dividendos?
Atualmente Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu está avaliado em 22.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.74% e USD. Monitore os movimentos de CHMI-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHMI-PA?
Você pode comprar ações de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) pelo preço atual 22.96. Ordens geralmente são executadas perto de 22.96 ou 23.26, enquanto 6 e -0.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHMI-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHMI-PA?
Investir em Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu envolve considerar a faixa anual 19.43 - 24.20 e o preço atual 22.96. Muitos comparam 6.49% e 7.74% antes de enviar ordens em 22.96 ou 23.26. Estude as mudanças diárias de preço de CHMI-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
O maior preço de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) no último ano foi 24.20. As ações oscilaram bastante dentro de 19.43 - 24.20, e a comparação com 22.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
O menor preço de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) no ano foi 19.43. A comparação com o preço atual 22.96 e 19.43 - 24.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHMI-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHMI-PA?
No passado Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.94 e 7.74% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.94
- Open
- 23.15
- Bid
- 22.96
- Ask
- 23.26
- Low
- 22.82
- High
- 23.15
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 6.49%
- Mudança de 6 meses
- 7.74%
- Mudança anual
- 7.74%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4