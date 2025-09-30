CotaçõesSeções
Moedas / CHMI-PA
Voltar para Ações

CHMI-PA: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu

22.96 USD 0.02 (0.09%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CHMI-PA para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.82 e o mais alto foi 23.15.

Veja a dinâmica do par de moedas Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CHMI-PA hoje?

Hoje Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) está avaliado em 22.96. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 22.94, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHMI-PA em tempo real.

As ações de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu pagam dividendos?

Atualmente Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu está avaliado em 22.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.74% e USD. Monitore os movimentos de CHMI-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CHMI-PA?

Você pode comprar ações de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) pelo preço atual 22.96. Ordens geralmente são executadas perto de 22.96 ou 23.26, enquanto 6 e -0.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHMI-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CHMI-PA?

Investir em Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu envolve considerar a faixa anual 19.43 - 24.20 e o preço atual 22.96. Muitos comparam 6.49% e 7.74% antes de enviar ordens em 22.96 ou 23.26. Estude as mudanças diárias de preço de CHMI-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

O maior preço de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) no último ano foi 24.20. As ações oscilaram bastante dentro de 19.43 - 24.20, e a comparação com 22.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

O menor preço de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) no ano foi 19.43. A comparação com o preço atual 22.96 e 19.43 - 24.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHMI-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHMI-PA?

No passado Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.94 e 7.74% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.82 23.15
Faixa anual
19.43 24.20
Fechamento anterior
22.94
Open
23.15
Bid
22.96
Ask
23.26
Low
22.82
High
23.15
Volume
6
Mudança diária
0.09%
Mudança mensal
6.49%
Mudança de 6 meses
7.74%
Mudança anual
7.74%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4