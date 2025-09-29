CHMI-PA: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu
今日CHMI-PA汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.82和高点23.15进行交易。
关注Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CHMI-PA股票今天的价格是多少？
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu股票今天的定价为22.96。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为22.94，交易量达到6。CHMI-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu股票是否支付股息？
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu目前的价值为22.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.74%和USD。实时查看图表以跟踪CHMI-PA走势。
如何购买CHMI-PA股票？
您可以以22.96的当前价格购买Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu股票。订单通常设置在22.96或23.26附近，而6和-0.82%显示市场活动。立即关注CHMI-PA的实时图表更新。
如何投资CHMI-PA股票？
投资Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu需要考虑年度范围19.43 - 24.20和当前价格22.96。许多人在以22.96或23.26下订单之前，会比较6.49%和。实时查看CHMI-PA价格图表，了解每日变化。
Cherry Hill Mortgage Investment Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cherry Hill Mortgage Investment Corp的最高价格是24.20。在19.43 - 24.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu的绩效。
Cherry Hill Mortgage Investment Corp股票的最低价格是多少？
Cherry Hill Mortgage Investment Corp（CHMI-PA）的最低价格为19.43。将其与当前的22.96和19.43 - 24.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHMI-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHMI-PA股票是什么时候拆分的？
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.94和7.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.94
- 开盘价
- 23.15
- 卖价
- 22.96
- 买价
- 23.26
- 最低价
- 22.82
- 最高价
- 23.15
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 6.49%
- 6个月变化
- 7.74%
- 年变化
- 7.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值