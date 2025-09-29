报价部分
货币 / CHMI-PA
回到股票

CHMI-PA: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu

22.96 USD 0.02 (0.09%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CHMI-PA汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.82和高点23.15进行交易。

关注Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CHMI-PA股票今天的价格是多少？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu股票今天的定价为22.96。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为22.94，交易量达到6。CHMI-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu股票是否支付股息？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu目前的价值为22.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.74%和USD。实时查看图表以跟踪CHMI-PA走势。

如何购买CHMI-PA股票？

您可以以22.96的当前价格购买Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu股票。订单通常设置在22.96或23.26附近，而6和-0.82%显示市场活动。立即关注CHMI-PA的实时图表更新。

如何投资CHMI-PA股票？

投资Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu需要考虑年度范围19.43 - 24.20和当前价格22.96。许多人在以22.96或23.26下订单之前，会比较6.49%和。实时查看CHMI-PA价格图表，了解每日变化。

Cherry Hill Mortgage Investment Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cherry Hill Mortgage Investment Corp的最高价格是24.20。在19.43 - 24.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu的绩效。

Cherry Hill Mortgage Investment Corp股票的最低价格是多少？

Cherry Hill Mortgage Investment Corp（CHMI-PA）的最低价格为19.43。将其与当前的22.96和19.43 - 24.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHMI-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHMI-PA股票是什么时候拆分的？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.94和7.74%中可见。

日范围
22.82 23.15
年范围
19.43 24.20
前一天收盘价
22.94
开盘价
23.15
卖价
22.96
买价
23.26
最低价
22.82
最高价
23.15
交易量
6
日变化
0.09%
月变化
6.49%
6个月变化
7.74%
年变化
7.74%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值