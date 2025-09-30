QuotazioniSezioni
Valute / CHMI-PA
Tornare a Azioni

CHMI-PA: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu

22.96 USD 0.02 (0.09%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHMI-PA ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.82 e ad un massimo di 23.15.

Segui le dinamiche di Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CHMI-PA oggi?

Oggi le azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu sono prezzate a 22.96. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 22.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHMI-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu pagano dividendi?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu è attualmente valutato a 22.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHMI-PA.

Come acquistare azioni CHMI-PA?

Puoi acquistare azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu al prezzo attuale di 22.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.96 o 23.26, mentre 6 e -0.82% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHMI-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CHMI-PA?

Investire in Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu implica considerare l'intervallo annuale 19.43 - 24.20 e il prezzo attuale 22.96. Molti confrontano 6.49% e 7.74% prima di effettuare ordini su 22.96 o 23.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHMI-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Il prezzo massimo di Cherry Hill Mortgage Investment Corp nell'ultimo anno è stato 24.20. All'interno di 19.43 - 24.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Il prezzo più basso di Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) nel corso dell'anno è stato 19.43. Confrontandolo con gli attuali 22.96 e 19.43 - 24.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHMI-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHMI-PA?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.94 e 7.74%.

Intervallo Giornaliero
22.82 23.15
Intervallo Annuale
19.43 24.20
Chiusura Precedente
22.94
Apertura
23.15
Bid
22.96
Ask
23.26
Minimo
22.82
Massimo
23.15
Volume
6
Variazione giornaliera
0.09%
Variazione Mensile
6.49%
Variazione Semestrale
7.74%
Variazione Annuale
7.74%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4