通貨 / CHMI-PA
CHMI-PA: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu

22.96 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHMI-PAの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり22.82の安値と23.15の高値で取引されました。

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumuダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CHMI-PA株の現在の価格は？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumuの株価は本日22.96です。0.09%内で取引され、前日の終値は22.94、取引量は6に達しました。CHMI-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumuの株は配当を出しますか？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumuの現在の価格は22.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.74%やUSDにも注目します。CHMI-PAの動きはライブチャートで確認できます。

CHMI-PA株を買う方法は？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumuの株は現在22.96で購入可能です。注文は通常22.96または23.26付近で行われ、6や-0.82%が市場の動きを示します。CHMI-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

CHMI-PA株に投資する方法は？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumuへの投資では、年間の値幅19.43 - 24.20と現在の22.96を考慮します。注文は多くの場合22.96や23.26で行われる前に、6.49%や7.74%と比較されます。CHMI-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Cherry Hill Mortgage Investment Corpの株の最高値は？

Cherry Hill Mortgage Investment Corpの過去1年の最高値は24.20でした。19.43 - 24.20内で株価は大きく変動し、22.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumuのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Cherry Hill Mortgage Investment Corpの株の最低値は？

Cherry Hill Mortgage Investment Corp(CHMI-PA)の年間最安値は19.43でした。現在の22.96や19.43 - 24.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHMI-PAの動きはライブチャートで確認できます。

CHMI-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumuは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.94、7.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.82 23.15
1年のレンジ
19.43 24.20
以前の終値
22.94
始値
23.15
買値
22.96
買値
23.26
安値
22.82
高値
23.15
出来高
6
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
6.49%
6ヶ月の変化
7.74%
1年の変化
7.74%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待