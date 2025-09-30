- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHMI-PA: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu
Der Wechselkurs von CHMI-PA hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.82 bis zu einem Hoch von 23.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHMI-PA heute?
Die Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) notiert heute bei 22.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.94 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von CHMI-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHMI-PA Dividenden?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu wird derzeit mit 22.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHMI-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHMI-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) zum aktuellen Kurs von 22.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.96 oder 23.26 platziert, während 6 und -0.82% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHMI-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHMI-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu müssen die jährliche Spanne 19.43 - 24.20 und der aktuelle Kurs 22.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.49% und 7.74%, bevor sie Orders zu 22.96 oder 23.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHMI-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
Der höchste Kurs von Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) im vergangenen Jahr lag bei 24.20. Innerhalb von 19.43 - 24.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
Der niedrigste Kurs von Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) im Laufe des Jahres betrug 19.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.96 und der Spanne 19.43 - 24.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHMI-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHMI-PA statt?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.94 und 7.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.94
- Eröffnung
- 23.15
- Bid
- 22.96
- Ask
- 23.26
- Tief
- 22.82
- Hoch
- 23.15
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 6.49%
- 6-Monatsänderung
- 7.74%
- Jahresänderung
- 7.74%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4