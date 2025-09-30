KurseKategorien
Währungen / CHMI-PA
CHMI-PA: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu

22.96 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHMI-PA hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.82 bis zu einem Hoch von 23.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CHMI-PA heute?

Die Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) notiert heute bei 22.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.94 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von CHMI-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CHMI-PA Dividenden?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu wird derzeit mit 22.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHMI-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CHMI-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu (CHMI-PA) zum aktuellen Kurs von 22.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.96 oder 23.26 platziert, während 6 und -0.82% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHMI-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CHMI-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu müssen die jährliche Spanne 19.43 - 24.20 und der aktuelle Kurs 22.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.49% und 7.74%, bevor sie Orders zu 22.96 oder 23.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHMI-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Der höchste Kurs von Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) im vergangenen Jahr lag bei 24.20. Innerhalb von 19.43 - 24.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Der niedrigste Kurs von Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PA) im Laufe des Jahres betrug 19.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.96 und der Spanne 19.43 - 24.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHMI-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CHMI-PA statt?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.94 und 7.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.82 23.15
Jahresspanne
19.43 24.20
Vorheriger Schlusskurs
22.94
Eröffnung
23.15
Bid
22.96
Ask
23.26
Tief
22.82
Hoch
23.15
Volumen
6
Tagesänderung
0.09%
Monatsänderung
6.49%
6-Monatsänderung
7.74%
Jahresänderung
7.74%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4