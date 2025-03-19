Валюты / BFRG
BFRG: Bullfrog AI Holdings Inc
1.32 USD 0.09 (6.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFRG за сегодня изменился на -6.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.30, а максимальная — 1.43.
Следите за динамикой Bullfrog AI Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BFRG
Дневной диапазон
1.30 1.43
Годовой диапазон
1.09 4.84
- Предыдущее закрытие
- 1.41
- Open
- 1.43
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Low
- 1.30
- High
- 1.43
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -6.38%
- Месячное изменение
- 8.20%
- 6-месячное изменение
- -20.48%
- Годовое изменение
- -53.52%
