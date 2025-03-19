通貨 / BFRG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BFRG: Bullfrog AI Holdings Inc
1.35 USD 0.05 (3.85%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BFRGの今日の為替レートは、3.85%変化しました。日中、通貨は1あたり1.30の安値と1.38の高値で取引されました。
Bullfrog AI Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFRG News
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- American Axle Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline as EV strategy advances
- Factbox-Indian textiles, jewellery at risk of 50% Trump tariffs; pharma, phones exempt
- Factbox-Trump tariffs threaten India’s export edge; key sectors brace for impact
- Bharat Forge stock rating downgraded to Sell by UBS amid rising risks
- Apple expands supplier network in India, engages Wipro and LMW, ET reports
1日のレンジ
1.30 1.38
1年のレンジ
1.09 4.84
- 以前の終値
- 1.30
- 始値
- 1.32
- 買値
- 1.35
- 買値
- 1.65
- 安値
- 1.30
- 高値
- 1.38
- 出来高
- 116
- 1日の変化
- 3.85%
- 1ヶ月の変化
- 10.66%
- 6ヶ月の変化
- -18.67%
- 1年の変化
- -52.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K