Devises / BFRG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BFRG: Bullfrog AI Holdings Inc
1.41 USD 0.09 (6.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BFRG a changé de 6.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.31 et à un maximum de 1.41.
Suivez la dynamique Bullfrog AI Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFRG Nouvelles
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- American Axle Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline as EV strategy advances
- Factbox-Indian textiles, jewellery at risk of 50% Trump tariffs; pharma, phones exempt
- Factbox-Trump tariffs threaten India’s export edge; key sectors brace for impact
- Bharat Forge stock rating downgraded to Sell by UBS amid rising risks
- Apple expands supplier network in India, engages Wipro and LMW, ET reports
Range quotidien
1.31 1.41
Range Annuel
1.09 4.84
- Clôture Précédente
- 1.32
- Ouverture
- 1.31
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Plus Bas
- 1.31
- Plus Haut
- 1.41
- Volume
- 48
- Changement quotidien
- 6.82%
- Changement Mensuel
- 15.57%
- Changement à 6 Mois
- -15.06%
- Changement Annuel
- -50.35%