BFRG: Bullfrog AI Holdings Inc
1.30 USD 0.02 (1.52%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BFRG de hoy ha cambiado un -1.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.29, mientras que el máximo ha alcanzado 1.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bullfrog AI Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BFRG News
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- American Axle Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline as EV strategy advances
- Factbox-Indian textiles, jewellery at risk of 50% Trump tariffs; pharma, phones exempt
- Factbox-Trump tariffs threaten India’s export edge; key sectors brace for impact
- Bharat Forge stock rating downgraded to Sell by UBS amid rising risks
- Apple expands supplier network in India, engages Wipro and LMW, ET reports
Rango diario
1.29 1.36
Rango anual
1.09 4.84
- Cierres anteriores
- 1.32
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.29
- High
- 1.36
- Volumen
- 100
- Cambio diario
- -1.52%
- Cambio mensual
- 6.56%
- Cambio a 6 meses
- -21.69%
- Cambio anual
- -54.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B