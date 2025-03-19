Valute / BFRG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BFRG: Bullfrog AI Holdings Inc
1.32 USD 0.03 (2.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BFRG ha avuto una variazione del -2.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.32 e ad un massimo di 1.39.
Segui le dinamiche di Bullfrog AI Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFRG News
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- American Axle Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline as EV strategy advances
- Factbox-Indian textiles, jewellery at risk of 50% Trump tariffs; pharma, phones exempt
- Factbox-Trump tariffs threaten India’s export edge; key sectors brace for impact
- Bharat Forge stock rating downgraded to Sell by UBS amid rising risks
- Apple expands supplier network in India, engages Wipro and LMW, ET reports
Intervallo Giornaliero
1.32 1.39
Intervallo Annuale
1.09 4.84
- Chiusura Precedente
- 1.35
- Apertura
- 1.35
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Minimo
- 1.32
- Massimo
- 1.39
- Volume
- 164
- Variazione giornaliera
- -2.22%
- Variazione Mensile
- 8.20%
- Variazione Semestrale
- -20.48%
- Variazione Annuale
- -53.52%
21 settembre, domenica