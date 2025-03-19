QuotazioniSezioni
Valute / BFRG
Tornare a Azioni

BFRG: Bullfrog AI Holdings Inc

1.32 USD 0.03 (2.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFRG ha avuto una variazione del -2.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.32 e ad un massimo di 1.39.

Segui le dinamiche di Bullfrog AI Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BFRG News

Intervallo Giornaliero
1.32 1.39
Intervallo Annuale
1.09 4.84
Chiusura Precedente
1.35
Apertura
1.35
Bid
1.32
Ask
1.62
Minimo
1.32
Massimo
1.39
Volume
164
Variazione giornaliera
-2.22%
Variazione Mensile
8.20%
Variazione Semestrale
-20.48%
Variazione Annuale
-53.52%
21 settembre, domenica