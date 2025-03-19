Währungen / BFRG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BFRG: Bullfrog AI Holdings Inc
1.37 USD 0.02 (1.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BFRG hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.33 bis zu einem Hoch von 1.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bullfrog AI Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFRG News
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- American Axle Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline as EV strategy advances
- Factbox-Indian textiles, jewellery at risk of 50% Trump tariffs; pharma, phones exempt
- Factbox-Trump tariffs threaten India’s export edge; key sectors brace for impact
- Bharat Forge stock rating downgraded to Sell by UBS amid rising risks
- Apple expands supplier network in India, engages Wipro and LMW, ET reports
Tagesspanne
1.33 1.39
Jahresspanne
1.09 4.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.35
- Eröffnung
- 1.35
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Tief
- 1.33
- Hoch
- 1.39
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 12.30%
- 6-Monatsänderung
- -17.47%
- Jahresänderung
- -51.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K