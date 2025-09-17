Валюты / BBBS
BBBS: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond
51.75 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBBS за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.73, а максимальная — 51.78.
Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
51.73 51.78
Годовой диапазон
50.01 51.80
- Предыдущее закрытие
- 51.76
- Open
- 51.75
- Bid
- 51.75
- Ask
- 52.05
- Low
- 51.73
- High
- 51.78
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.78%
- 6-месячное изменение
- 1.81%
- Годовое изменение
- 0.70%
