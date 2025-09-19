通貨 / BBBS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BBBS: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond
51.71 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBBSの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり51.66の安値と51.77の高値で取引されました。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bondダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
51.66 51.77
1年のレンジ
50.01 51.81
- 以前の終値
- 51.72
- 始値
- 51.69
- 買値
- 51.71
- 買値
- 52.01
- 安値
- 51.66
- 高値
- 51.77
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- -0.02%
- 1ヶ月の変化
- 0.70%
- 6ヶ月の変化
- 1.73%
- 1年の変化
- 0.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K