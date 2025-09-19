クォートセクション
BBBS: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond

51.71 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBBSの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり51.66の安値と51.77の高値で取引されました。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bondダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
51.66 51.77
1年のレンジ
50.01 51.81
以前の終値
51.72
始値
51.69
買値
51.71
買値
52.01
安値
51.66
高値
51.77
出来高
28
1日の変化
-0.02%
1ヶ月の変化
0.70%
6ヶ月の変化
1.73%
1年の変化
0.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K