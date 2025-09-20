CotationsSections
Devises / BBBS
BBBS: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond

51.75 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBBS a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.69 et à un maximum de 51.77.

Suivez la dynamique BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
51.69 51.77
Range Annuel
50.01 51.81
Clôture Précédente
51.71
Ouverture
51.71
Bid
51.75
Ask
52.05
Plus Bas
51.69
Plus Haut
51.77
Volume
73
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
0.78%
Changement à 6 Mois
1.81%
Changement Annuel
0.70%
20 septembre, samedi