BBBS: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond
51.75 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBBS ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.69 e ad un massimo di 51.77.
Segui le dinamiche di BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
51.69 51.77
Intervallo Annuale
50.01 51.81
- Chiusura Precedente
- 51.71
- Apertura
- 51.71
- Bid
- 51.75
- Ask
- 52.05
- Minimo
- 51.69
- Massimo
- 51.77
- Volume
- 73
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.78%
- Variazione Semestrale
- 1.81%
- Variazione Annuale
- 0.70%
21 settembre, domenica